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+Deportes

Sofía Paz logra la quinta posición en el Campeonato Nacional

María Caldas
11/05/2026 18:30
sofia paz
Sofía Paz en el Campeonato
Cedida
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La deportista del Club de Atletismo Barbanza Sofía Paz participó en el Campeonato de España Sub 16 por Seleciones Autonómicas, que se celebró en las pistas de Pereiro de Aguiar, en Ourense.

La atleta barbanzana consiguió el pase directo a la final en los 100 metros lisos, después de hacerse con la segunda posición en la segunda semifinal y pasa a la final con el cuarto mejor registros de las semifinales, luchando una vez más por subirse al podio en un Campeonato de España.

Finalmente, Sofía Paz selló una meritoria quinta posición en la gran final de los 100 metros lisos. En malas condiciones climatológicas logró su segundo mejor registro personal y con el día que lleva con mucho cansancio acumulado ya que tuvo que levantarse a las cinco de la madrugada para viajar al campeonato, es un resultado más que sobresaliente.

En un mes afrontará el Campeonato de España Sub16 Individual dónde llegará una vez más con opciones a luchar por los primeros puestos.

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