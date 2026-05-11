El Club de Natación Boiro consigue el ascenso a la Segunda División gallega
El sueño es real para el Club de Natación Boiro. Los barbanzanos consiguieron el ascenso a la Segunda División de la Liga Gallega de Clubes. “Despois de moitísimo traballo, constancia e esforzo en cada adestramento, o noso equipo logrou o ansiado ascenso”, destacan desde la entidad barbanzana.
Así, el equipo capitaneado por Brais Nieto pone fin a una gran temporada en la que sus nadadores volvieron a mostrar su mejor versión.
“Non podemos estar máis orgullosos da nosa expedición. Cada brazada, cada alento e cada ánimo dende a bancada sumou para chegar ata aquí. Este é o resultado do compromiso de todo o club, dende a auga ata o bordo da piscina”, recalcan desde el club.
Entre los deportistas que conforman el equipo del ascenso a Segunda División se encuentran Nadiuska Ouviña, Breixo Cao, Celia Cao o Rita Tubío, entre otros muchos nadadores.
Por otra parte, el club también despidió por todo lo alto la temporada prebenjamín en las piscinas de Pontevedra. “Máis alá de calquera resultado, velos gozar na auga, aprender os valores do traballo en equipo, convivir cos compañeiros e esforzarse en cada brazada é o verdadeiro triunfo do Natación Boiro”, dicen desde la entidad barbanzana. Ahora, el club empieza a preparar la siguiente temporada 2026/2027.