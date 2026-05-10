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+Deportes

El Julio Dinis y el Caldas triunfan en el V Trofeo Santa Rita

La ‘tarjeta blanca’ al fair-play fue para el Club Muralla de Lugo

María Caldas
10/05/2026 06:00
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La competición en Fontecarmoa
Gonzalo Salgado
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Vilagarcía volvió a ser capital del rugby con la disputa del V Trofeo Santa Rita de rugby 7, organizado por el club Os Ingleses. En total, más de 250 deportistas de distintos puntos de Galicia y Portugal, de las categorías M14 y M16, acudieron a la capital arousana.

En M14, el Colegio Julio Dinis fue el vencedor del Trofeo, por delante del Caldas Rugby, que fue segundo, y del Pontevedra Rugby Club, que completó el podio con el tercer puesto. En la categoría M16 venció el Caldas Rugby, seguido en el podio por el Pontevedra Rugby Club en segunda posición y un tercer puesto para los anfitriones, Os Ingleses.

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La competición en Fontecarmoa
Gonzalo Salgado

El Julio Dinis consigue así por segundo año consecutivo la victoria en la categoría M14, después de cinco años en los que el primer puesto se iba alternando entre Galicia y Portugal, siendo los últimos cinco campeones Mareantes (2022), Braga (2023), Os Ingleses (2024) y Julio Dinis (2025).

Pero sin duda, el premio más codiciado del Trofeo Santa Rita pasaba por la tarjeta blanca. Y es que este galardón premia el fair-play y la deportividad, y este año fue para el Muralla de Lugo.

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La competición en Fontecarmoa
Gonzalo Salgado

“Estamos muy contentos, es un trabajo duro pero vale la pena. Hubo un ambiente estupendo en el campo, a pesar de la lluvia todos los equipos salieron muy contentos”, comenta David Lema, entrenador de Os Ingleses, tras el torneo.

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