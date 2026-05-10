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+Deportes

Adrián Sieiro roza el bronce en Szeged y Manuel Fontán acaba octavo

Los palistas del Náutico O Muíño vivieron situaciones opuestas en la gran final del C2 500 m en la Copa del Mundo de Hungría

María Caldas
10/05/2026 13:41
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Daniel Grijalba y Adrián Sieiro en Hungría
Cedida
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Manuel Fontán y Adrián Sieiro se despiden de la Copa del Mundo de Szeged con sentimientos opuestos. Sieiro se quedó muy cerca de la medalla de bronce al conseguir la cuarta posición en la gran final del C2 500 metros con Grijalba, pero Fontán acabó en la octava plaza con el medallista Diego Domínguez.

Por un lado, Manuel Fontán logró el pase a la final tras conseguir el segundo puesto formando pareja con Diego Domínguez en las semifinales. El vilanovés y el madrileño completaron la prueba en un tiempo de 1:37.48, solo por detrás de los Atletas Internacionales Neutros Zakhar Petrov e Iván Sthyl. 

Adrián Sieiro también consiguió el billete a la gran final en las semis, formando pareja con Daniel Grijalba. El palista del Náutico O Muíño asaltó el primer puesto de la semifinal B, completando la prueba en un tiempo de 1:37.61. 

Con los deberes hechos durante la primera hora de la jornada matinal, tocaba prepararse para la gran final, en la que corrieron distintas suertes. En la Final A, Adrián Sieiro y Daniel Grijalba se quedaron muy cerca de tocar metal. Su embarcación finalizó en la cuarta posición con un tiempo de 1:37.50, mientras que el tercer puesto fue para los brasileños Gabriel Assunçao y Jacky Nascimento, con un crono de 1:37.16. 

Distinta fue la suerte de Manuel Fontán y Diego Domínguez, que se quedaron muy lejos de sus mejores registros en el C2 500 metros en la misma final que Sieiro y Grijalba. Fontán y Domínguez ocuparon la octava plaza con un tiempo de 1:40.31, siendo así penúltimos.  

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