Manuel Fontán y Adrián Sieiro logran el pase a semifinales en el C2 500 m

Manuel Fontán junto con el madrileño Diego Domínguez tras disputar la prueba Cedida

Las buenas noticias llegan para el Náutico O Muíño desde la Copa del Mundo de Szeged, en Hungría. Y es que Manuel Fontán y Adrián Sieiro consiguieron la clasificación a semifinales tras su debut en la competición internacional, participando en el C2 500 metros.

Por un lado, Manuel Fontán formó pareja con el madrileño Diego Domínguez, quien militó en las filas del Breogán y ahora pertenece al Fluvial de Lugo. La pareja, que ya consiguió de la mano el billete a la Copa del Mundo, fue segunda.

Manuel Fontán y Diego Domínguez consiguieron la segunda plaza, por detrás de los atletas internacionales neutros Alexey Korovashov y Matvei Arsenov. Fontán y Domínguez completaron los 500 metros en un tiempo de 1:39.28, mientras que los primeros clasificados frenaron el cronómetro en un 1:38.48.

Una diferencia muy corta que obliga a la pareja española a disputar la semifinal del C2 500 metros. Así, Manuel Fontán y Diego Domínguez volverán a las aguas mañana a las 9:59 horas para disputar la primera semifinal, en la que esperan poder llegar a lo más alto del podio, a pesar del elevado nivel de competitividad.

Por otro lado, Adrián Sieiro, también representando al Náutico O Muíño, consiguió el billete a las semifinales formando pareja con Daniel Grijalba. En este caso, se hicieron con la tercera plaza tras completar los 500 metros en un tiempo de 1:39.61.

Por delante de ellos se situaron, en segunda posición, los atletas brasileños Gabriel Assunçao y Jacky Jamael Nascimiento, que completaron la prueba en un tiempo de 1:39.19, con muy poca diferencia sobre Sieiro y Grijalba. El primer puesto fue para los italianos Gabriele Casadei y Carlo Tacchini, con un 1:38.55. La semifinal será mañana a las 10:05 horas.