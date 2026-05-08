Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

O peirao de Cabo de Cruz acolle esta fin de semana competición de traiñeiriñas e remo veterano

María Caldas
08/05/2026 17:00
remo02
remo02
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

O Peirao de Cabo de Cruz acolle esta fin de semana dúas citas co remo organizadas polo Club de Remo Cabo de Cruz coa colaboración do Concello de Boiro. O concelleiro de Deportes, Marcos Fajardo, participou na presentación da proba xunto co presidente do Club de Remo, Luís Piñeiro, e a directora de Relacións Institucionais de Jealsa, Margarita Hermo.

O domingo celebrarase a I Bandeira de Traiñeiriñas Concello de Boiro que será a partir das 10.30 horas. “Trátase dunha competición de carácter autonómico e na que está previsto que participen máis de 70 barcos que congregarán a preto de 500 deportistas”, recoñeceu o presidente do Club de Remo.

Previamente a iso, o sábado a partir das 16.30 horas disputaranse a VI Bandeira Veterana feminina We Sea e a IV Bandeira Veterana masculina We Sea. A directora de Relacións Institucionais de Jealsa, Margarita Hermo, puxo en valor o traballo destas tripulacións “que practican un deporte duro pero no que prima o compañeirismo e valores como o esforzo e o traballo en equipo que son o que promovemos dende Jealsa”.

Pola súa parte o concelleiro de Deportes, Marcos Fajardo, convidou á veciñanza a “desfrutar de dúas xornadas do deporte do remo no noso pobo” e recoñeceu que “estamos moi contentos de seguir sumando ao noso calendario deportivo probas de gran nivel e que promoven o deporte base como esta liga de traiñeiriñas”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620