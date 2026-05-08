O peirao de Cabo de Cruz acolle esta fin de semana competición de traiñeiriñas e remo veterano
O Peirao de Cabo de Cruz acolle esta fin de semana dúas citas co remo organizadas polo Club de Remo Cabo de Cruz coa colaboración do Concello de Boiro. O concelleiro de Deportes, Marcos Fajardo, participou na presentación da proba xunto co presidente do Club de Remo, Luís Piñeiro, e a directora de Relacións Institucionais de Jealsa, Margarita Hermo.
O domingo celebrarase a I Bandeira de Traiñeiriñas Concello de Boiro que será a partir das 10.30 horas. “Trátase dunha competición de carácter autonómico e na que está previsto que participen máis de 70 barcos que congregarán a preto de 500 deportistas”, recoñeceu o presidente do Club de Remo.
Previamente a iso, o sábado a partir das 16.30 horas disputaranse a VI Bandeira Veterana feminina We Sea e a IV Bandeira Veterana masculina We Sea. A directora de Relacións Institucionais de Jealsa, Margarita Hermo, puxo en valor o traballo destas tripulacións “que practican un deporte duro pero no que prima o compañeirismo e valores como o esforzo e o traballo en equipo que son o que promovemos dende Jealsa”.
Pola súa parte o concelleiro de Deportes, Marcos Fajardo, convidou á veciñanza a “desfrutar de dúas xornadas do deporte do remo no noso pobo” e recoñeceu que “estamos moi contentos de seguir sumando ao noso calendario deportivo probas de gran nivel e que promoven o deporte base como esta liga de traiñeiriñas”.