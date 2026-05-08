Manuel Fontán y Adrián Sieiro preparan su debut en la Copa del Mundo de Szeged

Adrián Sieiro y Manuel Fontán Cedida

La Copa del Mundo de Sprint Olímpico abre la temporada internacional en la pista húngara de Szeged, uno de los escenarios clásicos del calendario mundial y primera gran referencia del año.

La cita reunirá a buena parte de las principales potencias internacionales en una competición que volverá a servir como primer examen de nivel para las selecciones nacionales.

El equipo español contará con una amplia representación gallega en Hungría. Un total de dieciséis deportistas pertenecientes a clubes de Galicia formarán parte de la selección nacional.

Todas las miradas están puestas en los deportistas del Náutico O Muíño, Manuel Fontán y Adrián Sieiro, que debutarán esta tarde en la competición internacional, concretamente en la prueba C2 500.

Por un lado, Manuel Fontán afrontará la prueba junto al medallista olímpico Diego Domínguez, con quien ya consiguió el billete a dicha competición. Fontán y Domínguez se estrenarán en Hungría tomando la salida del C2 500 metros de las 17:22 horas. Su compañero de O Muíño, Adrián Sieiro, tomará la salida del C2 500 a las 17:28 horas, formando pareja con Daniel Grijalba.