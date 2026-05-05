Xoel Otero, protagonista en el triunfo de la Selección Gallega en Combinadas

Xoel Otero, abajo a la izquierda, en el primer cajón con el resto de la expedición Cedida

El atleta de la Agrupación Atlética Mazí Xoel Otero formó parte de la expedición gallega que se proclamó campeona en el Campeonato de España de Pruebas Combinadas por Federaciones Autonómicas que se disputó en Valencia.

Asimismo, Verónica Cores no solo estuvo acompañando a Xoel Otero, sino que la entrenadora del Mazí fue la responsable de sector en el área técnica, representando así también a la Selección Gallega. El equipo autonómico dominó la competición con autoridad, superando claramente a los equipos valenciano y catalán, que partían como principales favoritos al título.

Xoel Otero, por su parte, consiguió la novena posición en la clasificación general al sumar un total de 6.388 puntos. Un increíble logro, que se suma a la plata individual cosechada en Sabadell este año.

Así, Otero fue tercero en los 100 metros Hombre Decatlon Abs con un resultado de 11.30, y además, logró una trabajada quinta posición en la prueba de 100 metros vallas masculino. También participó en altura, longitud, peso, salto de pértiga, y, por último, en la pruebna de 400 metros.

Con este triunfo, Galicia consigue su primer título desde la unificación de las categorías masculina y femenina en 2012. Sin embargo, cabe recordar que ya había ganado los títulos en la categoría masculina en las ediciones del pasado año 2007 en Monzón y también en el año 2008 en Cartagena.

“Este título, representa unha merecida e xusta recompensa para unha selección que nos últimos anos viña acumulando postos de podio e actuacións destacadas, e que finalmente ve recoñecido o seu esforzo cun título tan agardado como xusto”, señalan desde la Federación Galega de Atletismo.