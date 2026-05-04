El Náutico de Pontecesures vuelve a liderar en la Liga Provincial 2026

Los deportistas del Náutico Pontecesures tras conseguir la victoria en Ribadumia Cedida

El Náutico de Pontecesures triunfó en Ribadumia al proclamarse primero en la clasificación general de la II Competición de la Liga Provincial “O Noso Club” 2026, organizada en esta ocasión por el Club Náutico O Muíño y con más de 350 deportistas en las aguas del Río Umia.

En total, el club cesureño sumó 6681 puntos. Por su parte, los anfitriones repitieron medalla de plata, al igual que en la primera prueba liguera, consiguiendo sumar un total de 6171 puntos.

El Club Cofradía Pescadores de Portonovo se quedó a las puertas del podio con la cuarta posición y 4963 puntos. En la quinta plaza se situó el Club Piragüismo Cambados con 4424 puntos, y As Torres Romería Vikinga fue séptimo.

En cuanto a los resultados individuales, en el C1 3000 infantil A masculino, Roi Reboiras, de As Torres Romería Vikinga consiguió la medalla de bronce con 224 puntos. El equipo de Catoira volvería a sumar una medalla de bronce, en esta ocasión en el K1 3000 infantil B masculino, gracias a la actuación de Lucas Pacheco, con una marca de 00:13:52,62.

En el C1 3000 infantil B masculino, Hugo Fernández , del Náutico de Pontecesure, se quedó cerca de tocar metal, anclándose a la cuarta plaza con un tiempo de 00:19:00,76. Por otro lado, en el K1 1500 alevín A masculino, Neferten Lojo, del Piragüismo Illa de Arousa se situó en la tercera plaza. En la misma prueba, pero en el B, Alejandro López, del Cofradía Pescadores de Portonovo repitió medalla de bronce.

Los deportistas del Náutico O Muíño Cedida

Por otro lado, en el K1 1500 PBJ, Mark Cabaleiro, del Breogán do Grove, fue segundo, y Darío González, del Náutico O Muíño fue cuarto con una marca de 00:10:37,40. En la categoría benjamín B K1 1500, Lois Eiras, de As Torres fue segundo, mientras que los hermanos Leo y Luka González, del Piragüismo Cambados, fueron tercero y cuarto, respectivamente. En el apartado femenino, en infantil A C1 3000, Carla Pérez, de As Torres, fue segunda, seguida por sus compañeras de equipo Lucía Figueroa y Antía Conde, que fueron tercera y cuarta, respectivamente.

En el K1 1500 B, el Náutico de Pontecesures asaltó el podio con Marta Ordóñez, Ángela Fernández, e Inés Villaverde, respectivamente. Por su parte, Antía Ares, de As Torres, triunfó en el infantil B de C1 3000.

Por otro lado, en el alevín A K1 1500, Noa Besada, del Cofradía Pescadores de Portonovo fue primera, seguida de Andrea López y Antía Bouzán, del Náutico de Pontecesures. En el apartado B, Enma Piñeiro, del Portonovo, fue tercera. En el K1 1500 PBJ, Nuría Pérez, del club isleño, se llevó el oro, seguida de Xiana (Pontecesures) y Daniela (O Muíño).