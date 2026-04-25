El británico Henry Searle y el portugués Tiago Torres, a la final del ITF de Sanxenxo

El británico Henry Searle Juan Caballero

Tras la final de dobles disputada este sábado en La Cultural de Sanxenxo, teniendo como protagonista al compostelano Rafael Izquierdo, llega la final de individuales, en la que se enfrentarán el número uno y el número tres del torneo, el británico Henry Searle y el portugués Tiago Torres, respectivamente, en un partido que se prevé épico en la pista principal de GreenSet del Círculo Cultural Deportivo, mañana a las 11:00 horas con entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.

El inglés doblegó al balear Izan Almazán, que no tuvo opción ante el contundente juego de Searle, por 6-3 y 6-1. Algo más se le resistió el polaco Alan Wazny al portugués Torres, triunfo para el luso por 6-2 y 7-5.

Por otro lado, han confirmado su asistencia a la entrega de premios la Directora Territorial de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, Blanca García-Señoráns; la Directora de Deportes de la Diputación de Pontevedra, Xisela Aranda; y el presidente de la Federación Gallega de Tenis, José Mosquera.

El ITF World Tennis Tour M15 Sanxenxo está patrocinado por la Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra, el Concello de Sanxenxo, Estrella Damm e InterRías.