+Deportes

Uns 150 deportistas participarán no V torneo de terra batida de A Devesa

María Caldas
24/04/2026 20:03
Presentación V Torneo de Tenis en Terra Batida A Devesa 2026
Presentación V Torneo de Tenis en Terra Batida A Devesa 2026
Cedida
O quinto torneo de tenis en terra batida A Devesa contará coa participación duns 150 deportistas divididos nas categorías de veteranos, Sub18, dobres, masculina e feminina. Trátase dunha iniciativa que impulsa o Club de Tenis A Devesa coa colaboración do Concello de Ribeira e numerosos patrocinadores. 

Dende esta mesma tarde e ata finais de xuño, cada fin de semana. Haberá encontros ata superar os 140 partidos.

O concelleiro de Deportes, Álex Vidal, destacou esta iniciativa por apostar polo tenis en terra batida coas particularidades que supón e que pon o foco nestas instalacións da parroquia de Olveira a nivel galego. 

Tamén se pronunciaron Juan Fernández, Juan Franciso Fernández e Miguel Fernández -presidente, vicepresidente e vogal da entidade, respectivamente, quen apuntaron o incremento da participación feminina nesta edición do torneo, así como a evolución do mesmo. “O único de terra batida en toda Galicia”, como sinalou o vicepresidente.

