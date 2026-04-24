Uns 150 deportistas participarán no V torneo de terra batida de A Devesa
O quinto torneo de tenis en terra batida A Devesa contará coa participación duns 150 deportistas divididos nas categorías de veteranos, Sub18, dobres, masculina e feminina. Trátase dunha iniciativa que impulsa o Club de Tenis A Devesa coa colaboración do Concello de Ribeira e numerosos patrocinadores.
Dende esta mesma tarde e ata finais de xuño, cada fin de semana. Haberá encontros ata superar os 140 partidos.
O concelleiro de Deportes, Álex Vidal, destacou esta iniciativa por apostar polo tenis en terra batida coas particularidades que supón e que pon o foco nestas instalacións da parroquia de Olveira a nivel galego.
Tamén se pronunciaron Juan Fernández, Juan Franciso Fernández e Miguel Fernández -presidente, vicepresidente e vogal da entidade, respectivamente, quen apuntaron o incremento da participación feminina nesta edición do torneo, así como a evolución do mesmo. “O único de terra batida en toda Galicia”, como sinalou o vicepresidente.