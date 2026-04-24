Izquierdo en dobles se juega la final del ITF M15 y Currás a cuartos en individual

Izquierdo recepciona una bola Juan Caballero

La recta final del ITF M15.000$ de Sanxenxo está llegando a sus últimos días de partidos, con el dobles hoy viernes entre el santiagués Rafael Izquierdo y el luso Digo Marques, que se las verán contra el tándem Louis Van Herck, de Luxemburgo, y el germano Marion Vankan. El partido, de libre entrada, se juega a partir de las 17.30 h.

Esta quinta jornada le ha ido muy bien a Izquierdo, que con Marques salvaban su semifinal frente a otro combinado portugués, el formado por Hugo Maia y Guilherme Valdoleiros, a los que ganaban en dos contundentes sets por 6-3 y 6-1. El de Compostela ha encontrado un gran aliado con el que se siente cómodo jugando y en buena comunicación para la estrategia de cada jugada.

A quien también le ha ido muy bien ha sido al vigués Tomás Currás, que entra en cuartos tras su victoria con el ruso Pavel Lagutin, por 7-6(3), 4-6 y 6-3, resolviendo mejor su encuentro hacia el final del partido, a pesar de algunas molestias musculares, de las que necesitó asistencia. Este viernes tendrá al otro lado de la red al portugués Tiago Torres, que es el número 3 del Torneo, y al que tendrá que doblegar para saltar a la penúltima fase del M15 si quiere estar el sábado en semifinales.

El balear Izan Almazán también ha pasado el corte y su siguiente cita será también con otro de los portugueses, Diogo Marques, pareja de Izquierdo en Dobles. Y es que los jugadores portugueses están teniendo una gran presencia y calidad de juego en la cita de Sanxenxo.

La organización, que corre a cargo del Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo recuerda que la entrada, al igual que durante toda la duración del M15, es libre y gratuita, hasta completar aforo.