Daniela Bayón consigue una victoria en Lalín
Daniela Bayón, deportista del Club de Atletismo Cambados fue la primera chica en completar los 2300 metros de esta competición escolar con un tiempo de 8:16, en la que participaron 42 atletas de ambos sexos. Por su parte, Daniela finalizó en una fantástica novena posición en la general y obtuvo una merecida victoria en la categoría Sub 16.
Por otro lado, Maxi Oubiña, atleta del Cambados y uno de los entrenadores de la sección de running de la entidad cambadesa, regresó a Lalín 12 años después y terminó con un crono de 35:58 en los 10K de la Carreira do Cocido en una prueba general en la que participaron más de 200 corredores.
También en la Pedestre de Moaña, Santi y Nacho consiguieron sendas medallas de oro en sus categorías. “Estivemos espallados por toda a xeografía galega disputando diferentes probas. Na proba longa, de 10 kilómetros, participaron Ricardo, Santi e Nacho”, comentan desde el Club de Atletismo Cambados.
Santi Falcón completó la prueba en un tiempo de 38:22 en categoría Máster C, mientras que Nacho Torres, en la categoría Sub 20, finalizó la prueba en un tiempo de 47:07 de entre más de 140 corredores que consiguieron finalizar la prueba.
En otro frente, Nerea Castro venció en el I Trail entre Castrelos. “A Pontevedresa suma unha nova vitoria para o seu palmarés tras sela primeira muller en meta no estreo desta proba que unía os castelos de Sobroso e Soutomaior”, dicen desde el Club de Atletismo Cambados.
“Por diante dela chegarían tres compañeiros da armada amarela, Javi Mur que compartiría boa parte do percorrido con Nerea, e Adrián e Eros que rematarían a competición entre os dez primeiros clasificados”, explican.
Participaron también Eros Caneda, Adrián Casais y Javier Muir, de entre más de 200 corredores que finalizaron la prueba. Asimismo, Sergio Soto participó en los 5 kilómetros de Castiñeiras, y en Viveiro, Manu Piñeiro participó en la exigente Maratón CAMOVI 42K, acabando en la decimoquinta posición de la clasificación general.