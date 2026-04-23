Diario de Arousa

Boiro acolle este sábado a XXXVIII edición do Gran Premio Ricardo Riveiro

O Club Ciclista Barbanza organiza a proba, puntuable para a Copa Galicia do Porvir 2026, para distintas categorías 

María Caldas
23/04/2026 19:00
As autoridades durante a presentación da proba
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

O Concello de Boiro colabora co Club Ciclista Barbanza na organización da XXXVIII Promoción do Ciclismo de Boiro 2026, que terá lugar este sábado 25 de abril.

Na presentación participaron o concelleiro de Deportes, Marcos Fajardo, o fundador do club, Ricardo Riveiro; o presidente da Federación Galega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz; e o membro da directiva, José Ramón Torrado. A proba contará con tres circuítos distintos para as distintas idades. 

Por un lado estará a proba alevín cun percorrido de 5,5 quilómetros; a proba infantil de 13,8 quilómetros e a proba cadete que percorrerá os termos municipais de Boiro e Rianxo e que será de 51 quilómetros. “Participan nesta proba rapaces e rapazas de clubs deportivos de toda Galicia e de ámbito nacional”, afirmou Ramón Torrado.

Trátase dunha proba con varios portos de montaña e será puntuable para a Copa Galicia do Porvir 2026. “Esta proba, que vai pola súa 38 edición, pon en valor o bo facer do club en materia de escolas deportivas, formando ciclistas e persoas”, recoñeceu Juan Carlos Muñiz. 

O presidente do club, Ricardo Riveiro, ao que se lle dedica esta proba, agradeceu “o traballo da directiva, os pais e a implicación dos nenos e nenas que participan nas probas deportivas”.

Pola súa parte o concelleiro de Deportes, Marcos Fajardo, convidou á veciñanza a presenciar esta proba que “é un referente no noso municipio, que está mais que consolidada e que demostra o gran traballo que fai o Club Ciclista Barbanza cos mais pequenos formando ciclistas”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina