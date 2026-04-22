El CXF Alfarousa logra el ascenso a Primera a falta de una jornada de liga

El CXF Espazo Xove, con su victoria, opta al liderato en la última ronda Cedida

El Club de Ajedrez Fontecarmoa celebró varias victorias en la décima ronda de la liga gallega por equipos. Y es que a falta de una jornada para el final, el CXF Alfarousa consiguió el ascenso virtual a Primera. En 2ªD, con su victoria (1-3) en Boiro, ante el Xadrez Pousada, confirma su gran temporada ya que, con 6 puntos de ventaja sobre el siguiente, acabará como líder e imbatido.

En la División de Honor, el CXF Viajes Interrías recibía al primer equipo de la EXP de Pontevedra, el EXP Estratexia Pola Paz, perdiendo con un ajustado 2,5-3,5.

Por otro lado, en 1ª C, el CXF Espazo Xove está arrollador, tras el paréntesis de hace unas rondas. Con su victoria rotunda (3,5-0,5) ante el EXP Concello de Pontevedra, se mantiene en la segunda plaza, a un punto del líder y peleando por el puesto en la última ronda.

También en la misma categoría, el CXF C. Comercial Arousa perdió en Vigo por un ajustado (2,5-1,5) ante un equipo joven y con grandes promesas del ajedrez gallego. Están situados en una magnífica 5ª posición, a valorar especialmente por las grandes dificultades que han tenido para completar las alineaciones. En 2ª C, el equipo de los peques de la categoría, el CXF Calmear, empató (2-2) su encuentro ante el Algalia do medio, de Santiago