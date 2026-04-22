El CXF Alfarousa logra el ascenso a Primera a falta de una jornada de liga
El Club de Ajedrez Fontecarmoa celebró varias victorias en la décima ronda de la liga gallega por equipos. Y es que a falta de una jornada para el final, el CXF Alfarousa consiguió el ascenso virtual a Primera. En 2ªD, con su victoria (1-3) en Boiro, ante el Xadrez Pousada, confirma su gran temporada ya que, con 6 puntos de ventaja sobre el siguiente, acabará como líder e imbatido.
En la División de Honor, el CXF Viajes Interrías recibía al primer equipo de la EXP de Pontevedra, el EXP Estratexia Pola Paz, perdiendo con un ajustado 2,5-3,5.
Por otro lado, en 1ª C, el CXF Espazo Xove está arrollador, tras el paréntesis de hace unas rondas. Con su victoria rotunda (3,5-0,5) ante el EXP Concello de Pontevedra, se mantiene en la segunda plaza, a un punto del líder y peleando por el puesto en la última ronda.
También en la misma categoría, el CXF C. Comercial Arousa perdió en Vigo por un ajustado (2,5-1,5) ante un equipo joven y con grandes promesas del ajedrez gallego. Están situados en una magnífica 5ª posición, a valorar especialmente por las grandes dificultades que han tenido para completar las alineaciones. En 2ª C, el equipo de los peques de la categoría, el CXF Calmear, empató (2-2) su encuentro ante el Algalia do medio, de Santiago