Vilanova acoge este próximo sábado el ‘Xogajudo’, con más de 500 participantes

Las autoridades durante la presentación MONICA VILA

Este sábado 25 de abril, Vilanova de Arousa se convierte en la capital del Judo al acoger el Campeonato Regional de dicha disciplina. A la presentación de la prueba acudieron autoridades de la Xunta de Galicia, acompañados del alcalde del Concello Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, así como de Javier Tourís.

“Agradecer que se acordaran de Vilanova, dixeron que temos boas instalacións para facer este tipo de eventos, así que alegrámonos moito de poder acoller este campionato”, dice Gonzalo Durán. “Queremos que veña todo o mundo a Vilanova a desfrutar a fin de semana. Somos a provincia do deporte”, afirma el alcalde.

En la presentación también estuvo presente Mario Muzas, presidente de la Federación Gallega de Judo. “Agradecer al Concello, alcalde y ediles por acoger esta edición del Xogade. Estas competiciones siempre suelen traer a mucha gente”, dice Muzas.

Así, el sábado la jornada comenzará por la mañana, a las 10:00 horas, en el primer turno, en la que se lucirán los deportistas alevín e infantil, mientras que a las 12:00 horas se dará paso a la categoría benjamín. En total, serán 43 clubs los que acudirán a Vilanova, acogiendo así a más de 500 niños.