La caldense Lidia Aboy vuelve a romper el récord de España Júnior

Lidia en el primer puesto del podio Cedida

El Club Acuático Umia vuelve del Open Internacional celebrado en Castellón, en Valencia, con tres medallas y dos nuevos estratosféricos récords de Españas, batidos por Lidia Aboy en la prueba de los 100 aletas en categoría júnior.

El equipo caldense consiguió el undécimo puesto en la final del Campeonato de España, en el que participaron 56 clubs, con 71 puntos. Además de la clasificación final, el equipo júnior femenino conseguía una buena octava posición final, decimotercera en la general, y el equipo juvenil fue decimoctavo en la general.

Por el apartado juvenil, se desplazaron del Acuático Umia: Lois Ferrín, Hugo Parada, Marco Rebollar, Lucía Buceta, Carla Martínez y Carlos Abella. Por el lado júnior representaron al Umia Lidia Aboy, Zoila Cabarcos, Josh Cascón y Roi Paz.

En la parte absoluta participaron Asier Ramos, Ainoa Carracedo, Karolina Cascón, Hugo Loureiro y Abel González. En total, 15 atletas representaron a la entidad.

Las medallas fueron para Lidia Aboy con una plata en la prueba de 100 socorrista con nuevo récord gallego júnior, además de la medalla de oro que la proclama Campeona de España Júnior con nuevo récord de España. Asimismo, también formó parte del bronce que consiguió el equipo femenino absoluto en lanzamiento de cuerda junto a sus compañeras Ainoa Carracedo y Karolina Cascón.

Además, el equipo juvenil masculino se quedaba a las puertas de la medalla en el relevo 4x50 tubo, rebajando el récord gallego de la categoría en más de cuatro segundos con un equipo formado por Paraba, Marcos, Carlos y Lois.

Asimismo, el equipo absoluto masculino formado por Hugo y Asier quedaba en la sexta posición en la prueba de lanzamiento de cuerda, certificando otra gran campaña en piscina.