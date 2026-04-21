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+Deportes

El Natural Sport consigue tres medallas en el Open de España

"Este equipo debe aspirar a más", señalan desde la entidad ribeirense

María Caldas
21/04/2026 19:30
Los deportistas en el Open de España
Los deportistas en el Open de España
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Dos bronces y una plata, fue la cosecha del Natural en este Open de España disputado en La Nucia. Lo cierto, es que desde el club ribeirense lamentan no haber conseguido algo más, ya que se quedan objetivos sin cumplir.

“No será recordado como nuestro mejor Open, ya que pudimos arañar algo más y nos quedó algún objetivo sin cumplir, debemos destacar que el nivel, sobre todo en categoría absoluta”, comentan desde la entidad ribeirense. 

“Los sorteos no nos ayudaron mucho, cruzándonos en varios casos con los cabezas de serie número uno o dos, pero este equipo debe aspirar a más”, lamentan desde el club.

Los bronces fueron para Andrea Videla y Javi Otero, siendo la plata para Amy Ndong. Por otro lado, el próximo 30 de abril finaliza el plazo para inscribirse en el ‘Sueño Olímpico’ a precio reducido. “Seguimos perfilando y cerrando colaboradores, y contaremos con los hermanos Fernández Rey, que realizarán talleres de preparación física adaptada al Taekwondo y talleres de psicología”, informan desde el Natural Sport Ribeira, que sigue trabajando en formar a los mejores atletas.

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