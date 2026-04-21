El ITF M15 culmina su primera fase de calificación y arrancan las series de finales

Ilan Hediger durante la segunda jornada Juan Caballero

Finalizan en Sanxenxo las dos jornadas dedicadas a las series de calificación, dos intensos días en los que se han disputado hasta 24 partidos, 16 el domingo y los 8 restantes este lunes, encuentros que han servido para determinar los 32 jugadores que forman parte de la primera ronda de finales en el ITF M15.000$ que hasta el próximo 26 organiza el Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo y que se suman a los ya directamente clasificados por ranking o a los que han recibido su invitación para participar en el torneo de tenis a través de las wild-cards.

Es el caso del santiagués Rafael Izquierdo, que por derecho entra en este selecto grupo y que se las tendrá que ver, el miércoles, con el número uno del torneo, el británico Henry Searle, en un encuentro vital para alcanzar su meta, que es estar en la final, la misma que tiene el vigués Tomás Currás, sobre todo de repetir la hazaña que consiguió el pasado año, siendo finalista. El de Vigo se las verá con el luso Francisco Faria, también el miércoles.

Respecto a este segundo día, en el que la emoción se dejaba sentir en las pistas, ha sido una jornada de transición, sin perder de lejos a los 32 jugadores que inician la primera ronda de finales y que tendrán, algunos de ellos que hasta la fecha no lo hayan conseguido, la oportunidad de adquirir su primer punto ATP en la Asociación de Tenistas Profesionales, un paso importante y decisivo en sus carreras deportivas en el que, ganando su encuentro este martes, empezarán a formar parte de este destacado y exclusivo listado mundial.

De la escuadra española y como supervivientes de este segundo día del torneo pasan a la siguiente ronda el extremeño Pablo Aunion y el catalán Carlos Giraldi, el primero teniendo al otro lado de la red al portugués Joao Domingues y el segundo al luxemburgués Louis Van Herck.

También se podrán ver sobre las pistas de GreenSet de La Cultural los primeros partidos de dobles, hasta siete encuentros. El ITF World Tennis Tour M15 Sanxenxo está patrocinado por la Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra, el Concello de Sanxenxo, Estrella Damm e InterRías