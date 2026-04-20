El Náutico de Pontecesures destaca en el Campeonato de España de Jóvenes Promesas

En el primer puesto del podio, Marcela Seco, del Náutico de Pontecesures, acompañada de Narah Cancela en el tercer cajón FEGAPI

Se disputó en el CEAR de La Cartuja el LVI Campeonato de España de Jóvenes Promesas, una competición en la que hubo una amplia representación gallega y especialmente arousana.

El Club Náutico de Pontecesures dejó una actuación muy destacable en la capital hispalense, colocándose cuarto con 1613 puntos en una clasificación liderada por el Escuela Aranjuez. En total, el piragüismo gallego cosechó siete medallas de oro, cuatro de plata y ocho de bronce.

Los triunfos arousanos comenzaron ya en la categoría infantil A kayak masculino, en la que el triunfo fue para Noel Piñeiro, del Club Cofradía Pescadores de Portonovo, con un tiempo de 13:45,85, seguido de Thiago Paz y Diego Monzón.

También en kayak, esta vez en el infantil B masculino, el Portonovo volvía a subirse al podio con un Enzo Rodríguez que lograba la medalla de bronce tras parar el crono en 14:47,83, solo por detrás de Mateo Pérez y Pablo Cayarga.

Ya en las regatas de canoa, concretamente en el infantil B, Izan Santos, del Club Náutico de Pontecesures, consiguió la medalla de plata por detrás de Valdo Curra.

Podio Izan santos FEGAPI

En la canoa femenina, Pontecesures volvía a ser protagonista con la actuación de Marcela Seco, que se subió a lo más alto del podio con un tiempo de 18:56,77, mientras que su compañera de equipo, Narah Cancela, conseguía la tercera plaza en un podio que completó María Martín.

Por otra parte, en la categoría cadete B masculina, Pablo Castiñeiras, del Club As Torres Romería Vikinga, consiguió la medalla de oro con un 26:21,20. En kayak cadete A masculino, Pablo Contiñas, del Club Cofradía Pescadores de Portonovo, selló la medalla de bronce con un tiempo de 22:02,20 para concluir el campeonato en una final ganada por Álvaro Salvador.