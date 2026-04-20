El CV Pontevedra levanta el título autonómico en el Pabellón do Pombal

voleibol

El Concello de Cambados acogió las finales del Campeonato Gallego Sénior Femenino de voleibol, disputado en el Pabellón do Pombal. El XAV Igualdade Cambados cedió en las semifinales ante el CVS Finca Real en un partido en el que se llegó a forzar el quinto set. Las locales dominaron en el segundo y tercer tiempo, pero no fue suficiente para imponerse al dominio de las compostelanas en O Pombal.

Así, el CVS Finca Real consiguió el primer billete a la gran final por 2-3. Por otro lado, el Dompavolei SF1 se midió al Club de Voleibol Pontevedra, llegando al cuarto set y venciendo las pontevedresas por 1-3 tras un disputado duelo. Las locales, por su parte, se midieron al Dompavolei por el tercer puesto de la clasificación en O Pombal.

Las cambadesas volvieron a ceder, en esta ocasión por un 2-3, llegando de nuevo al quinto set, pero finalmente se conformaron con la cuarta posición de la clasificación autonómica. La final se disputó entre el CVS Finca Real y el CV Pontevedra. Un enfrentamiento en el que las pontevedresas resolvieron por la vía rápida, sellando un 0-3 en tres rápidos sets que llevaron al Club de Voleibol Pontevedra a lo más alto en el Concello de Cambados.