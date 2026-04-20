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+Deportes

El Club Vilarousa sigue cosechando éxitos en una temporada sin descanso

Las de Sandra Estrada se preparan ahora para la segunda fase provincial escolar, promoción y prebase, que se disputa este sábado

María Caldas
20/04/2026 20:45
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Sofía Otero realizando un ejercicio
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El Club de Gimnasia Rítmica Vilarousa sigue cosechando éxitos en una campaña de no parar para el cuadro de Sandra Estrada. La entrenadora viene de acompañar a Antía Parafita, Sofía Otero y Aroa López en el Campeonato de España que se celebró en Oviedo. “Fue una experiencia inolvidable para todas, con muchos nervios y muchas gimnastas”, dice.

En cuanto a los resultados nacionales, consiguieron ocupar la mitad de la tabla en sus respectivas categorías, con una Antía Parafita que destacó por su veteranía sobre el tapiz. Asimismo, el resto de equipos del Vilarousa continuaron compitiendo. 

Por un lado, en el torneo de As Estelas, en el que el alevín promoción y el infantil prebase consiguieron sendas medallas de plata, y el alevín interescuelas N2 se hizo con la medalla de oro para sellar una brillante participación.

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Las gimnastas del Vilarousa en el Torneo
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Además, también dio comienzo la Liga Sur Interescuelas con la primera fase, en la que el infantil 1, el cadete 1 y el infantil 2 lograron subirse a lo más alto del podio con tres medallas de oro para el Vilarousa. 

El prebenjamín 1 y el benjamín sumaron sendas medallas de plata. Daniela, en juvenil 2, consiguió también una medalla de bronce. Ahora, el Vilarousa se prepara para la segunda fase provincial escolar promoción y prebase, que se disputará este sábado en Vigo.

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Las gimnastas del Vilarousa
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