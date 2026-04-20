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+Deportes

Desi Rivadulla y Alma Pérez se suben al podio en el Open Internacional

Las deportistas del Costado TKD Boiro cumplieron un destacado papel

María Caldas
20/04/2026 20:00
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El Club Costado Taekwondo Boiro viene de firmar una destacada participación en el Open Internacional de España de Taekwondo, consolidándose así como un referente de esfuerzo, compromiso y también de formación deportiva.

Un total de 11 competidores del club se desplazaron para participar en todas las categorías de combate, enfrentándose a un nivel de exigencia altísimo en un evento que reunió a deportistas de más de 60 países de todo el mundo. 

Esta cita internacional no solo representa una de las competiciones más importantes del calendario, sino también una oportunidad única para medir el trabajo diario frente a la élite del taekwondo mundial.

En esta ocasión, la entidad regresó con dos medallas de bronce en la categoría sénior, firmadas por Alma Pérez y Desi Rivadulla en el G1 Ránking Olímpico y el G1 Ránking Mundial. 

“Detrás de esta participación hay meses y años de entrenamientos constantes, disciplina y sacrificio”, destacan desde la entidad. “Participar en este evento ya es un logro en si mismo”, recalcan.

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