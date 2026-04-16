El Trofeo Xacobeo regresa como segunda serie de la Liga de 6 Metros y J80

El Bribón durante una de las pruebas en Sanxenxo María Muiña

El Trofeo Xacobeo volverá a situar a Sanxenxo en el epicentro de la vela clásica y monotipo con la disputa de la segunda serie de la Liga de 6 Metros y J80 de 2026, que tendrá lugar este fin de semana en aguas de la ría de Pontevedra bajo la organización del Real Club Náutico de Sanxenxo.

La cita gallega reunirá a algunas de las principales unidades del circuito nacional e internacional, en una prueba que se presenta especialmente competitiva gracias a la incorporación de nuevos equipos y embarcaciones llamadas a pelear por los puestos de cabeza.

Entre las novedades más destacadas en la clase 6 Metros figura el regreso del “Caprice-RH Prive”, que vuelve a escena en Sanxenxo de la mano de un equipo andaluz liderado por Guillermo Rodríguez, reforzando el nivel deportivo de la flota.

A este se suma el “Alibaba II” de Miguel Lago, representante del Monte Real Club de Yates de Baiona, que llega a la cita como uno de los grandes nombres a seguir tras proclamarse vencedor del pasado Desafío Barceló, última serie de la temporada 2025.

Pero si hay un duelo que volverá a centrar todas las miradas será el protagonizado por el “Bribon” liderado por el Rey Juan Carlos y el “Titia” de Mauricio Sánchez-Bella, considerados actualmente los dos grandes exponentes de la clase 6 Metros a nivel mundial.

El “Bribon”, afronta esta segunda serie como líder de la Liga 2026 tras su triunfo en la primera cita, lo que refuerza su condición de principal referencia del circuito en esta temporada.