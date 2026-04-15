Roi Fraga y Thiago Segade ceden en la primera ronda del Campeonato del Mundo

Los representantes gallegos Cedida

La participación gallega en el Campeonato Mundial Junior, que se celebra estos días en Tashkent (Uzbekistán), finalizó con una actuación sobresaliente de Ángela Balado, que estuvo muy cerca de las medallas tras caer en los cuartos de final de su categoría.

Por la parte arousana, en la categoría de -73 kg, el gallego Roi Fraga, del Número Phi de Caldas de Reis, cayó en la primera ronda ante el kazajo Shamuratov.

En la primera ronda, el taekwondo kazajo demostró su superioridad, pero Fraga reaccionó en la segunda y mantuvo la pelea abierta hasta el final. La ronda terminó en empate y tuvo que ser decidida por récords, que finalmente favorecieron al oponente.

Por otra parte, Thiago Segade, deportista del Natural Sport de Ribeira participó en la categoría de -55kg. Segade tuvo un buen debut internacional, aunque terminó perdiendo en el primer asalto ante el sueco Kevin Johansson tras una reñida pelea.

El taekwondista de Ribeira comenzó con fuerza y ganó claramente el primer asalto. En el segundo, muy igualado e intenso, la victoria se decidió por un solo punto a favor del sueco. En el tercer asalto, Segade no pudo mantener el ritmo intenso planteado por su adversario y Johansson terminó por llevarse la victora tras unos asaltos intensos.