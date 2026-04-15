Daniela Bayón consigue la medalla de plata en el Campeonato Gallego

Daniela Bayón en la segunda posición del podio en Redondela Cedida

El Club de Atletismo Cambados está de enhorabuena. La atleta cambadesa Daniela Bayón viene de proclamarse subcampeona gallega en el Campeonato 1K disputado en Redondela. Bayón se subió al segundo cajón del podio autonómico tras completar la prueba en la categoría Sub 16 en un tiempo de 3:12.

En la misma categoría también estuvo su compañera de la Escuela del Club de Atletismo Cambados, Paula Álvarez, que ocupó la decimocuarta plaza de la clasificación general.

A la izquierda, Daniela Bayón Cedida

Asimismo, por el Club de Atletismo Cambados también participaron, en categoría Sub 14 Clara Sabarís, en Sub 10 Maite Cordal y Leire Estévez, y en Sub 12 masculino la representación cambadesa recayó sobre Mario Cordal.

Por otro lado, el Club de Atletismo Cambados también celebró sus éxitos en otros frentes, uno de ellos la prestigiosa y multitudinaria Vig-Bay, la famosa media maratón con más corredores de toda Galicia, en la que participaron varios atletas.

Uno de los podios de la Media Maratón Cedida

Por un lado, Santi Falcón se hizo con la medalla de plata en los 21K M55, tras parar el cronómetro en un tiempo de 1:21:06. Repitió metal para el Cambados José Luis Padín, en esta ocasión en la Minibay, que tenía la salida en Nigrán y la meta también en Baiona, en M70, con un tiempo de 51:07.

Los atletas cambadeses en la Media Maratón Cedida

En dicha competición también participaron por parte de la entidad cambadesa: Adrián Casais, Sergio Soto, Noelia Nogueira, y Eros Caneda. Por otro lado, los hermanos Varela se desplazaron también hasta Baiona para disputar el Campeonato de España de Orientación, en la modalidad U-rogaining por equipos.

En esta, se les otorga un mapa de la zona con balizas y diferentes puntuaciones a los participantes, con cuatro horas para obtener la máxima puntuación posible. En este caso lograron 133 puntos.