Martín Rey y Ángel Sánchez disputan O Gran Camiño tras la Clásica de Pascua

En el centro, Martín Rey junto con sus compañeros del Burgos Cedida

Los arousanos Martín Rey y Ángel Sánchez estuvieron presentes en la Clásica de Pascua 2026, segunda cita de la Challenge Futura, en una exigente jornada disputada en Padrón.

Hasta allí, el vilagarciano Martín Rey se desplazó para vestir los colores de su nuevo equipo, el Burgos Burpellet BH. Mientras que Ángel Sánchez defendió al Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua de Portugal.

La prueba estuvo marcada por la dureza del recorrido y un alto nivel competitivo desde el inicio de la misma. El vencedor de la prueba fue Mats Wenzel, mientras que el tercer puesto fue para el compañero de equipo de Martín Rey en el Burgos, Jesús Herrada.

Por su parte, el ciclista vilagarciano consiguió acabar en la 18ª posición de entre más de 80 corredores. Rey paró el cronómetro en un tiempo de 6:50 que le colocó en el top 20 de la prueba.

Por su parte, Ángel Sánchez se situó en la 50ª posición con un 7:26. Ahora, ambos ciclistas se preparan para iniciar hoy O Gran Camiño 2026, que se celebra hasta el próximo jueves 16 de abril.

O Gran Camiño arrancará su quinta edición volviendo a uno de los elementos patrimoniales más reconocidos de Galicia, la Torre de Hércules, con una CRI para calentar motores frente al Atlántico más indómito. La tercera etapa se encargará de unir a Carballo y Padrón.