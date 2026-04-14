La élite del tenis mundial vuelve a citarse en Sanxenxo

Foto familia (medios)

Un año más, y ya en su cuarta edición, el Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo convoca el torneo profesional de tenis ITF World Tennis Tour M15, con 15.000 dólares en premios para repartir entre los finalistas y ganadores del inividual y dobles.

Así, del 19 al 26 de este mes de abril, las pistas rápidas de GreenSet de La Cultural serán el escenario sobre el que desfilarán una selección de los mejores tenistas del mundo seleccionados por la Federación Internacional de entre más de 650 jugadores de 53 países que solicitaron participar en el Torneo de Sanxenxo.

Finalmente, serán 64 los elegidos, la mayoría por méritos en el ránking, cediendo al club convocante la posibilidad de invitar, a través de las “wild cards” a los que considere que por criterio técnico pueden jugar para ganar experiencia y horas de mucho nivel sobre la pista.

El domingo 19 y el lunes 20 comenzarán a jugarse las primeras tandas de rondas eliminatorias, siendo del martes 21 al domingo 26 las fases finales, en las que estará directamente clasificado el vigués Tomás Currás.

También está directamente clasificado el santiagués Rael Izquierdo. La cita fue presentada en las propias instalaciones de La Cultural. Un acto conducido por su presidente, Paco Hernández, y al que asistieron el concejal de turismo, Juan Deza; la Directora Territorial de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, Blanca GarcíaSeñoráns; la Directora de Deportes de la Diputación de Pontevedra, Xisela Aranda; el presidente de la Federación Gallega de Tenis, José Mosquera; el director del Hotel Carlos I Silgar, Leonardo López, en representación de InterRías; el presidente del Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar, Pedro Iglesias; el presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, Alfonso Matínez; así como el Gerente de La Cultural, Antón Hernández; y el Director Técnico del Torneo, Noli Álvarez.

"Este torneo forma parte de los grandes circuitos profesionales de la ITF y está considerado como uno de los más prestigiosos del escalafón profesional", explica Álvarez durante la presentación.