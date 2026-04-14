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+Deportes

El CX Fontecarmoa sella la permanencia en Preferente en la novena ronda liguera

María Caldas
14/04/2026 19:30
Ajedrez
El CXF CC Arousa, con su gran victoria dio un paso de gigante para la permanencia
Cedida
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La novena ronda de la Liga deparó varias noticias buenas al Club de Xadrez Fontecarmoa en los equipos superiores. Acabada la temporada en Preferente y Tercera, se mantiene brillantemente la categoría en la primera. Asimismo, ha habido muy buenos resultados en Primera, con victorias claras que ponen a los equipos en Segunda y Tercera División.

En la División de Honor el CXF Viajes Interrrías tenía un encuentro complicado en su salida a Lugo, ante el segundo clasificado, el E.L.X. La derrota por la mínima (3,5-2,5) debe darse por aceptable, puesto que aleja al equipo de la parte baja de la tabla, el objetivo de esta temporada. 

En Preferente, el CXF Concello de Vilagarcía resolvió de un modo brillante su último encuentro, en su salida a Pontevedra. Se enfrentaba al 4º clasificado, el EXP Ramón Escudero, al que derrotó por un 2-4 alejándose finalmente del descenso con cinco puntos de margen.

En 1ª C, el CXF Espazo Xove ganó su encuentro en Pontevedra, ante el EXP Non a Violencia de Xénero (1-3). Se mantienen así en segunda posición, a 2,5 puntos del líder También en la misma categoría, el CXF C. Comercial Arousa continúa su impresionante recta final de éxitos. En esta ocasión con su victoria ante el Breogán, que les permite encaramarse a una tercera posición.

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