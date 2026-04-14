Cambados vuelve a ser capital del voleibol femenino con las finales del Campeonato Gallego

Noelia Gómez junto a Alberto García, Mariel Oubiña y Ángela Oubiña Cedida

El Concello de Cambados volverá a ser este domingo 19 de abril capital del voleibol con la celebración de las finales del Campeonato Xunta de Galicia Voleibol Sénior Femenino, en el Complexo Deportivo do Pombal.

En la presentación de la prueba estuvieron presentes Noelia Gómez, edil de Deportes del Concello de Cambados, Alberto García, representante de la Federación Gallega de Voleibol, Mariel Oubiña, entrenadora del XAV Cambados, y Ángela Oubiña, jugadora del equipo cambadés.

"Dende a Federación estamos encantados de vir a Cambados unha vez máis, un sitio ó que sempre volvemos, xa que nos dan moitas facilidades", comenta Alberto García en agradecimiento al Concello de Cambados por poder contar con sus instalaciones.

"Teñen un club local que o está facendo moi ben, tanto no plano organizativo coma no deportivo. Animamos a toda a feción do voleibol de Galicia a vir ao Pabellón do Pombal a animar aos seus", remarca Alberto García.

Entre los equipos clasificados para las finales se encuentra el Igualdade Cambados, que venció al Asesoría Cervantes en su pelea por la plaza, y equipos como CV Noia, Club Vigo, Volei Lugo o CV Pontevedra.