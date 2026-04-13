Os Ingleses cede en la final de liga ante el CRAT Coruña

Los aficionados y el equipo en A Coruña Cedida

Os Ingleses Rugby Club no pudo alzarse con el título de la Liga Galega tras caer por 22-32 ante CRAT Coruña en la final disputada en el Complexo Deportivo Acea da Má.

El conjunto coruñés cimentó su victoria en una primera mitad de gran efectividad ofensiva. CRAT logró adelantarse en los primeros compases del encuentro y, con un alto ritmo de anotación, alcanzó una ventaja de 0-32 en el minuto 32, tras sumar seis ensayos y una transformación.

Os Ingleses no encontró su juego en este primer tramo y, además, tuvo que afrontar una inferioridad temporal en el minuto 13. Sin embargo, tras el descanso, el equipo mostró una imagen completamente diferente.

La reacción llegó con un ensayo de Álvaro Granja, Iguana, en el minuto 36, al que siguieron los de Manolo Amor (50’), nuevamente Iguana (56’) y Manuel García Abuín, Manuga, (65’), junto con una transformación de Álvaro Eire.

Este parcial de 22-0 evidenció la mejoría del equipo en la segunda mitad, con un 17-0, en la que dominó el juego y puso en dificultades a su rival. CRAT gestionó la ventaja obtenida en la primera parte pese a afrontar también varias expulsiones temporales e incluso una definitiva en los minutos finales.

“Nos tenemos que quedar con lo que vimos en la segunda parte y es lo que vamos a trabajar a partir de ahora. En la primera parte no estuvimos”, comenta David Lema tras la derrota en A Coruña. “A pesar de esta derrota la temporada ha sido de 10”, recalca.

Os Ingleses agradece a la afición que apoyó con una gran representación al equipo lejos de casa, así como al concejal de Deportes de Vilagarcía de Arousa, Carlos Coira, y al CLB con una representación en la grada que incluía al presidente y a Javier Guerrero.

Con este resultado, Os Ingleses cierra una destacada temporada en la que ha alcanzado la final de la Liga Galega, el ascenso a División de Honor B, y consolidándose como uno de los mejores equipos de la comunidad autónoma