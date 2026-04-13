Los arousanos triunfan en la I Copa de España de Sprint

Manu Fontán durante la competición RFEP

Después del II Selectivo Nacional disputado en Verducido los días 8 y 9 de abril, la I Copa de España de Sprint Olímpico, Sénior y Júnior, era la primera competición de pista marcada en el calendario.

Una Copa que ha servido para comprobar el estado de forma de los palistas y como les sentó a muchos de ellos el cambio de club y también para ver por primera vez, en un evento de estas características, a los jóvenes que han competido por primera vez en su paso a júnior, dejando atrás su etapa de Jóvenes Promesas. Así, el Embalse de Pontillón, en Verducido, fue el escenario de la prueba.

El Fluvial de Lugo se proclamó campeón de la Liga Masculina Senior, y el Kayak Tudense alcanzó la tercera posición en la Liga Femenina. Esta competición estaba dividida en tres sesiones claramente diferenciadas. Por un lado, las pruebas de 500 metros, la vespertina a la de 1000, ambas en embarcaciones individuales, y la matinal para los barcos de equipo en la distancia de 1000 metros.

Silvia Gago durante la prueba RFEP

Además, también hubo competición en la especialidad de Paracanoe. En el C1 500, fue el vilanovés Manuel Fontán el que demostró el gran estado de forma en el que se encuentra esta temporada tras sus éxitos en el Selectivo, así, el palista del Náutico O Muíño se llevó la medalla de oro. Por otro lado, en el C1 1000 m femenino, Nerea Novo del Náutico Pontecesures fue segunda.

En la prueba del K2 500 femenino fue el kayak de Yaiza Novo y Lucía Val del Rías Baixas Boiro, el que logró el triunfo. En la canoa, el conjunto que forman los del Náutico de Ribadumia, Manuel Fontán y Adrián Sieiro, fueron un muro infranqueable para ‘La Domingueta’ que forman Diego y Noel, que terminaron segundos.

Silvia Gago es de oro

La arousana Silvia Gago, palista del Náutico O Muíño, consiguió la medalla de plata en la Copa de Sprint Olímpico. Lo hizo en el C1 500 junior femenino, quedando solo por detrás de Lucía Pizarro, de la Escuela de Piragüismo Aranjuez, que logró la máxima puntuación en el campeonato.

Silvia Gago sigue rompiendo récords Real Federación Española de Piragüismo

Asimismo, Silvia Gago también sumó el metal más preciado, el oro. La vilagarciana consiguió subirse a lo más alto del cajón en el C1 1000 metros femenino junior, dejando atrás a Lucía Pizarro, su principal rival en la categoría júnior.

Mosquera, oro en PV3 500

El rianxeiro Adrián Mosquera, que milita en las filas del Rías Baixas-Boiro, se hizo con la medalla de oro en la categoría PV3 500 metros sénior masculino. Además, Mosquera sumó un bronce en el K2 inclusivo 200 metros sénior masculino, formando pareja con Miguel Ordoñez.