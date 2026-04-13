Las bajas pasan factura a un Inelsa Asmubal Meaño que cede ante el colista

Asmubal vs Rocasa Gran Canaria MONICA VILA

El Inelsa Solar Asmubal Meaño no pudo sumar en su visita al colista Perdoma en el encuentro aplazado de la vigésimo tercera jornada de la División de Honor Plata Femenina.

El encuentro celebrado en el Pabellón Municipal Celestino Hernández Luis prometía ser emocionante, con la visita de un Inelsa Asmubal en mejor posición en la clasificación frente a un Club Balonmano Perdoma que luchaba por salir de la parte baja de la tabla. Ambos equipos sabían que una victoria era crucial para sus aspiraciones en el campeonato.

La primera mitad comenzó con intensidad, y los primeros minutos dejaron claro que ambos equipos estaban decididos a marcar territorio. Laura Miniño abrió el marcador para las locales, pero Nayara Armas respondió por el equipo local.

A partir de ahí, se vivió un constante intercambio de goles, y es que cada anotación parecía empujar al equipo contrario a acelerar su juego. Las ventajas en el marcador eran mínimas por parte de ambos.

Así, el enfrentamiento llegó al descanso con un 17-17 en el marcador, y las amonestaciones y exclusiones comenzaron a tener especial protagonismo.

Segunda mitad

En la segunda mitad, ambos entrenadores realizaron ajustes tácticos importantes. El Perdoma comenzó dominando nuevamente gracias a las acciones efectivas de Teresa Miguel y Elvira Luis.

No obstante, el Asmubal reaccionó bien adaptándose defensivamente y aprovecharon algunos errores del conjunto local para mantener el partido abierto hasta los últimos instantes.

Con una ventaja mínima hacia el final del partido e inminentes pérdidas importantes en ambos lados, los jugadores demostraron gran resiliencia tratando de cerrar los espacios defensivos mientras buscaban generar oportunidades ofensivas. Finalmente, tras un intercambio de golpes, Perdoma consiguió la victoria en un apretadísimo final.