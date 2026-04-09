Manuel Fontán consigue la clasificación para las Copas del Mundo en el C2 500 m

Manuel Fontán y Diego Domínguez tras la victoria RFEP

El vilanovés Manuel Fontán viene de conseguir la clasificación para las próximas Copas del Mundo en el selectivo nacional realizado en las aguas de Verducido. Y es que el embalse de Pontillón do Castro será el epicentro del piragüismo nacional con la disputa, hasta mañana, del segundo Selectivo Nacional de Sprint Olímpico.

Dos jornadas en las que se definirán buena parte de las embarcaciones que representarán a España en las primeras Copas del Mundo del año, en Szeged (Hungría) y Brandemburgo (Alemania).

En la primera jornada, Manuel Fontán logró la clasificación para las Copas del Mundo en el C2 500 metros, acompañado del medallista olímpico Diego Domínguez. La pareja de palistas se proclamó campeona para asegurar así su presencia tanto en Hungría como en Alemania. En la segunda posición se situó la embarcación de Adrián Sieiro, compañero de Fontán en el Club Náutico O Muíño, y Daniel Grijalba.

Sendas embarcaciones lograron la clasificación, y en las próximas citas mundiales se decidirá quién participará en el resto del circuito internacional durante el año.