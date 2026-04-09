Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Manuel Fontán consigue la clasificación para las Copas del Mundo en el C2 500 m

El vilanovés formó pareja con el medallista olímpico Diego Domínguez y estarán en las citas de Zseged y Branderburg

María Caldas
09/04/2026 11:42
manu y diego
Manuel Fontán y Diego Domínguez tras la victoria
RFEP
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El vilanovés Manuel Fontán viene de conseguir la clasificación para las próximas Copas del Mundo en el selectivo nacional realizado en las aguas de Verducido. Y es que el embalse de Pontillón do Castro será el epicentro del piragüismo nacional con la disputa, hasta mañana, del segundo Selectivo Nacional de Sprint Olímpico. 

Dos jornadas en las que se definirán buena parte de las embarcaciones que representarán a España en las primeras Copas del Mundo del año, en Szeged (Hungría) y Brandemburgo (Alemania).

En la primera jornada, Manuel Fontán logró la clasificación para las Copas del Mundo en el C2 500 metros, acompañado del medallista olímpico Diego Domínguez. La pareja de palistas se proclamó campeona para asegurar así su presencia tanto en Hungría como en Alemania. En la segunda posición se situó la embarcación de Adrián Sieiro, compañero de Fontán en el Club Náutico O Muíño, y Daniel Grijalba.

Sendas embarcaciones lograron la clasificación, y en las próximas citas mundiales se decidirá quién participará en el resto del circuito internacional durante el año.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina