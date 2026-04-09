El rianxeiro Erik Martín estará en el próximo Campeonato de Europa

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Erik Martín, el joven barbanzano que lleva a sus espaldas dos Campeonatos de Europa con excelentes resultados, nuevamente ha sido convocado por la Federación española de Judo para participar en el XX Campeonato de Europa de kung fu en Lyon (Francia). En el evento, que durará 6 días, se darán cita 24 países y más de mil atletas seleccionados por sus respectivos países, pondrán su máxima valía en el tapiz.

El pasado año ya se midió con los mejores de Europa en Creta (Grecia) donde obtuvo una plata y poco tiempo después participó en una Competición internacional en Bélgica obteniendo dos oros para España. Nos daría que pensar que tras estos resultados internacionales y un ranking de 20 oros y 3 platas en competiciones oficiales federadas se esconde un joven con una edad considerable.

Pero es que el rianxeiro tan sólo tiene 13 años, estudia 2º curso de la ESO y además tiene que compaginar sus estudios, su pasión por el violín y el entrenamiento con su banda de gaiteros, por lo que el tiempo es su más codiciado anhelo.

Como en ocasiones anteriores Erik será el miembro más joven de la selección española convocados al europeo, pero su juventud no le quita los mas de diez años que lleva practicando este deporte en el que se inició con tan solo tres años de la mano de su padre, quien continúa entrenándole personalmente con gran exigencia y perfeccionamiento.

Para este campeonato, nos explica su entrenador Daniel Martín, le entrena unas 3 horas diarias fraccionadas en dos sesiones una centrada en su forma física y otra madurando su técnica del kung fu.

“En los últimos dos meses hemos aunado sistemas de entrenamiento casi ya extintos tal y como entrenaban los monjes guerreros en la antigüedad, en armonía con entrenamientos tecnificados y modernos como practican en centros deportivos de alto rendimiento y universidades especializadas en este deporte marcial”, dice.

En esta ocasión el chico dice que "va a por todas y está convencido de poder mostrar en el podium la bandera española en Francia, y hacer sentir el orgullo de nuestra región, Galicia".

Esta fuerza nos indica que la mantiene por el cariño que le profesa la gente de su pueblo, Rianxo, y al mismo tiempo espera traer el mejor de los resultados como agradecimiento al Restaurante “Aghro da corna” que es su patrocinador, cuyo gerente Antonio Blanco (Picón) le apoyó desde el principio incondicionalmente creyendo con firmeza en él como competidor.