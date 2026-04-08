Manuel Fontán afronta el selectivo nacional para las Copas del Mundo

Manuel Fontán y Diego Domínguez Cedida

El embalse de Pontillón do Castro, en Verducido, será el epicentro del piragüismo nacional con la disputa, los días 9 y 10 de abril, del segundo Selectivo Nacional de Sprint Olímpico. Dos jornadas en las que se definirán buena parte de las embarcaciones que representarán a España en las primeras Copas del Mundo del año, en Szeged (Hungría) y Brandemburgo (Alemania).

Se ponen en juego las plazas en embarcaciones de equipo, tanto en K2 como en C2, en categoría masculina y femenina. Además, el selectivo también decidirá los representantes en las pruebas de 5000 metros con porteos, que este año adquieren un peso especial: los vencedores competirán en las tres citas del circuito internacional —Szeged, Brandemburgo y Montreal— y, si logran subir al podio en dos de ellas, sellarán directamente su clasificación para el Campeonato del Mundo de agosto en Poznan.

La jornada del jueves estará centrada en las finales directas de 500 metros, donde las dos primeras embarcaciones de cada prueba obtendrán billete para las dos primeras Copas del Mundo.

Uno de los focos de atención estará en el C2 500 masculino, con la presencia del medallista olímpico Diego Domínguez, que inicia una nueva etapa formando pareja con Manuel Fontán. La dupla gallega afronta este selectivo como un proyecto renovado dentro del equipo nacional.

En la salida estarán también embarcaciones como las de Cayetano García de la Borbolla y Martín Jácome, Daniel Grijalba y Adrián Sieiro o Pedro Torrado y Pablo Graña, lo que anticipa una final muy abierta y ajustada.

El viernes será el turno de las pruebas de fondo sobre 5000 metros con porteos que, además de las plazas internacionales, pone en juego un calendario completo de Copas del Mundo para los vencedores.