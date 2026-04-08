La vilagarciana Irene Diz logra el subcampeonato gallego en el Hotel Scala

Podio Femenino Cedida

Se disputaron los campeonatos gallegos de categorías sénior, femeninos y veteranos, organizados por la Federación Galega de Xadrez y patrocinados por la Xunta de Galicia, con la colaboración del Concello de Padrón y del Hotel Scala de la localidad, con una afluencia de más de 140 ajedrecistas de la comunidad, clasificados en sus respectivos torneos provinciales celebrados en el pasado mes de enero.

Después de cuatro días de competición en jornadas de mañana y tarde en los salones del Hotel Scala, lo que acercó a la localidad padronesa a todos estos deportistas, entrenadores, directivos y familias durante este tiempo, las clasificaciones finales depararon grandes resultados para el Club de Xadrez Fontecarmoa.

Por un lado, Irene Diz Loroño, se proclamó subcampeona gallega sénior. La joven vilagarcíana de tan sólo 16 años ha conseguido la plata en la categoría senior siendo todavía de edad juvenil, logrando ser la jugadora más joven en edad en conseguirlo, desbancando a su compañera Paula Suárez, que lo lograra la pasada temporada pero con un año más.

Irene ya juega en Primera División gallega y este año afrontará en tres grandes retos para los que ha logrado la clasificación, el Mundial Juvenil a disputar en Montesilvano (Italia), el Nacional Juvenil en Ciudad Real y el Nacional Senior en Linares (Jaen).

Por su parte, Tomás Prada Ochoa, sigue abonado a su tercer puesto en la categoría de Veteranos de Galicia. Si la pasada temporada subió al tercer escalón del podio, este año con la intención de superarse disputó las ocho rondas de la competición superando las cuatro horas por partida, pero no le fue suficiente para alcanzar la plata.

A las entregas de premios acudieron el concejal de deportes Jose Luis Mariño, así como representando a la Federación Galega, su vicepresidente Anxo Vilas y el tesorero Antonio Espiñeira.

En el mes de mayo se retomará la competición en el Hotel Scala y en el Concello de Padrón con los Campeonatos Gallegos de Equipos y los Individuales de Lóstrego y Rápidas.