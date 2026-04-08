El Atletismo Cambados destaca en la carrera de Padrón

Los atletas absolutos del Cambados Cedida

El Club de Atletismo Cambados destacó con su sección de running y su escuela en la Carrera Popular de la Pascua de Padrón. Y es que la entidad cambadesa lleva mucho tiempo forjando una fuerte sección que cada vez destaca más en las citas a las que se desplazan, contando con un gran equipo de entrenadores como el caso de Maxi Oubiña, quién también es atleta en la entidad cambadesa. Además de la prueba absoluta, de 13,3 kilómetros, también se realizaron pruebas escolares, con casi 1000 participantes entre todas las competiciones.

Así, en la prueba absoluta participaron por parte del Club de Atletismo Cambados: Ricardo Torrescusa, que completó la prueba en un tiempo de 50:02, Adrián F. Casais (50:52), Basi Camiña (57:26), y Jesús Pérez (1:08:37). En total, terminaron la prueba 344 corredores.

En las pruebas escolares también hubo presencia de la escuela cambadesa. Por un lado, en Sub 14, participó Álex Navia, que completó la distancia en un tiempo de 7:34. En Sub 12 participaron Lois Vieites con un tiempo de 2:15, Héctor Vázquez (2:41), y Mario Cordal (2:43), de entre más de 44 corredores.

En la categoría Sub 10 participaron Mateo Navia, con un tiempo de 2:29, y Maia Cordal, con un 2:58, en una prueba en la que participaron más de 56 corredores.

Otros frentes

Por otro lado, el Club de Atletismo Cambados también contó con representación en la primera edición de los 7K de Soutomaior.

Hasta allí se desplazó José Luís Padín para defender los colores cambadeses, consiguiendo terminar la prueba en un tiempo de 29:46 que le colocó en el puesto 99 de entre más de 220 corredores. Por otra parte, Sergio Soto, también deportista del Club de Atletismo Cambados, disputó la carrera nocturna de Ourense. En esta octava edición cruzó la meta en el puesto 85 de la clasificación general con un tiempo de 1:04:55.