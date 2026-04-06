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+Deportes

Sanxenxo clausura la edición más numerosa del Torneo Fuente Liviana

María Caldas
06/04/2026 19:00
tenis sanxenxo
Los galardonados en Sanxenxo
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Concluyó el 14º Torneo de Semana Santa CCD Sanxenxo - Fuente Liviana. El Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo no se olvida del tenis base gallego, es una excelente aliciente visitar la capital del turismo gallego para disfrutar del tenis durante la vacaciones de Semana Santa. 

Este año el torneo ha batido todos sus récords, ya que se han inscrito un total de 271 jugadores lo que hizo que se disputasen un total de 339 encuentros. 

“Estamos muy contentos de cómo ha salido el torneo, muchos y buenos inscritos, meteorología estupenda para la práctica del tenis y además nuestros jugadores han hecho un gran papel en el torneo”, comenta Paco Hernández, presidente del Círculo Cultural y Deportivo de Sanxenxo.

La entrega de trofeos estuvo presidida por D. José Mosquera Presidente de la Federación Gallega de Tenis que alabó la magnífica organización del torneo y felicitó a todos los finalistas del torneo. 

Así, en la categoría absoluta femenina, Lucía Couso, del Club de Tenis O Ríal, consiguió la segunda posición, mientras que en el lado masculino, Breogán Calviño, del Tenis Club Arousa Fontecarmoa, fue plata

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