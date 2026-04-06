El Portonovo conquista la categoría cadete en el Campeonato Gallego

Podio CadeteB K1-Taboada Cedida

El embalse de Taboada acogió el Campeonato Galego Xunta de Galicia de K1 y C1 sobre las distancias de 5.000 metros para la categoría cadete y 3.000 metros para infantil, en una cita que reunió a más de 400 deportistas de toda la comunidad.

Por un lado, el Club Cofradía Pescadores Portonovo se hizo con la victoria en la clasificación por equipos de la categoría cadete masculina tras sumar 514 puntos.

En las categorías infantiles, el Club Cofradía Pescadores de Portonovo fue segundo con 339 puntos, mientras que en mujer infantil, el triunfo fue para el Club Náutico de Pontecesures, que logró 819 puntos, mientras que la plata fue para el Club As Torres-Romería Vikinga con 252 puntos.

Podio Cadete B C1-Taboada

En cuanto a los resultados individuales, en hombre cadete A K1, Pablo Contiñas del Club Cofradía Pescadores Portonovo se hizo con la victoria con un tiempo de 00:22:54,31.

En la final de hombre cadete B K1, finalizó con el triunfo de Santiago Alonzo, del Club Cofradía Pescadores de Portonovo. En cadete B K1, Sofía Vallejo, también del Portonovo, consiguió la segunda plaza.

Podio C1 infantil A C1-Taboada Cedida

En hombre cadete B C1, el oro cayó en las manos de Pablo Castiñeiras, del Club As Torres-Romería Vikinga. La carrera cadete B C1 finalizó con la segunda posición para Cora Cortegoso, del Club Náutico de Pontecesures. En categoría infantil, la final masculina B K1 terminó con Enzo Rodríguez, del Cofradía Pescadores de Portonovo en la segunda posición del podio.

Podio Cadete A C1 M-Taboada Cedida

En mujer infantil B K1, Marta Ordoñez, de Pontecesures, fue tercera. En infantil A K1, Noel Piñeiro, del Portonovo, conquistó la segunda posición. Por otro lado, en mujer infantil B C1, Narah Cancela, de Pontecesures se hizo con la medalla de oro, seguida de Antía Ares, de As Torres, y de Marcela Seco, de Pontecesures. En infantil A C1, Roi Reboiras (As Torres), fue tercero, y Carla Pérez repitió metal.