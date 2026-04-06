Cerca de 900 deportistas se citan en A Pobra con el Autonómico de bateles

Las autoridades en la presentación de la prueba Cedida

A Pobra do Caramiñal se convertirá este fin de semana, concretamente el sábado 11 y el domingo 12, en la capital del remo gallego con la celebración del Campeonato Gallego de Bateles, una de las citas más destacadas del calendario autonómico. Así, el evento reunirá cerca de 900 deportistas procedentes de más de 20 clubes de toda Galicia.

En total, competirán 12 categorías, seis femeninas y seis masculinas: alevín, infantil, cadete, juvenil, Sub 23 y absoluto. Las eliminatorias se disputarán el sábado 11 de abril, mientras que las finales tendrán lugar el domingo 12 en una jornada decisiva.

La presentación oficial del campeonato tuvo lugar con la participación del alcalde y edil de Deportes, José Carlos Vidal, el secretario general para el Deporte, Roberto García, y el presidente del Club de Remo Puebla, quien organiza el Campeonato en colaboración con el Condello da Pobra y la Federación Gallega.

Durante su intervención, el alcalde destacó la importancia de albergar un evento de tal magnitud. “Para nós sempre é un orgullo acoller unha competición deste nivel e demostrar, unha vez máis, que A Pobra é un enclave privilexiado para a práctica do remo e un punto de encontro para os mellores e as mellores deportistas da comunidade”, concluye.