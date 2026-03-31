Os Ingleses apunta al título liguero tras lograr el ascenso

Gonzalo Salgado

Os Ingleses sigue de resaca tras lograr el ascenso a División de Honor B. Lo cierto, es que los vilagarcianos todavía tienen que enfrentar un último baile antes de ponerse a planificar la próxima temporada, y es que el 11 de abril tendrán que visitar al CRAT para disputarse el título de campeón de liga, que es sin duda el siguiente objetivo de Os Ingleses.

“Estamos muy contentos con el ascenso e ilusionados, pero también agobiados con lo que se viene encima”, dice Isabel Fernández, presidenta de Os Ingleses. “Nos queda un partido muy importante, el objetivo es levantar el título, está difícil porque la final se jugará en casa del CRAT”, recalca.

“Va a ser un partido especial, levantar el título sería un caramelito para cerrar la temporada que hicieron los chicos y más en su casa, pero pase lo que pase estamos muy orgullosos y satisfechos con lo que conseguimos. Tenemos que poner los pies en la tierra de que somos un club pequeño de una ciudad pequeña”, dice la presidenta de Os Ingleses tras el emocionante partido vivido en las instalaciones de Vilagarcía.

Ahora, el cuadro tiene un difícil reto por delante: mantenerse en División de Honor B.

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“El club económicamente está solvente para la categoría que manejamos, pero de cara a la temporada que viene va a ser duro. Vamos a trabajar todo el verano para eso, tendremos que movernos con empresas de la zona y conseguir el apoyo local. Hemos ascendido a una división nacional, con lo cuál ya es importante y sería bueno que nos apoyaran de algún modo”, explica Isabel.

“Hay desplazamientos que son complicados, nuestros jugadores en su mayoría trabajan o estudian, el hecho de encajar eso en su vida cotidiana va a ser complicado pero así lo intentaremos, esto es un paso más paradarle más notoriedad al rugby y hacerlo crecer”, señala.

Si por algo se caracteriza Os Ingleses es por llevar a lo más alto a jugadores de la cantera. “Todos nuestros jugadores son de la cantera y siguen haciendo grandes esfuerzos. Algunos estudian fuera y se desplazan para seguir entrenando con su club, y eso nos llena de orgullo”, recalca Isabel Fernández.