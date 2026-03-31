El Máster Gym consigue una medalla de bronce en el Campeonato Gallego

judo

El Gimnasio Máster Gym participó en el cita más importante del judo en Galicia en el Campeonato Gallego Infantil- Cadete con la representación de un total de cinco judokas por parte del club, tres de ellos en categoría y otros tres en categoría cadete. Después de una disputada competición por parte de los judokas obtuvieron unos meritorios resultados.

Primero, con un bronce para Pablo Méndez Lajos en categoría cadete en +90Kg y un relevante quinto puesto para Manuel Seijo Martínez en la categoría -81Kg, teniendo en cuenta su todavía escasa experiencia en campeonatos de esta exigencia.

Por su parte Iria Méndez Lajos alcanzó un cuarto puesto en categoría infantil en -63 Kg, logrando sendos quintos puestos Antón Lojo Soto en +66Kg y Hugo Arosa en -50Kg, también en categoría infantil.

Desde el punto de vista de sus entrenadores estos judokas y otros del club que aún vienen por detrás están en una trayectoria ascendente y prometedora y están seguros que en un futuro volverán a poner a Vilagarcía en lo alto del judo nacial e internacional “muy a pesar de no contar con ningún apoyo a nivel institucional para este deporte”, dicen.