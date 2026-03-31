El Club Acuático Umia suma dos medallas en el Nacional infantil y cadete

Equipo completo Umia en Bétera Cedida

Se disputó en Bétera, Valencia, una nueva edición del Campeonato de España infantil y cadete de primavera, una cita nacional de piscina de mayor nivel para los deportistas caldenses, y en el que participaron en total 300 atletas de 36 clubs de todas las comunidades autónomas. Desde el Club Acuático Umia hicieron uno de los mayores desplazamientos de su historia, acudiendo con un total de 16 deportistas, teniendo también relevo en las cuatro categorías.

El equipo caldense completó una buena actuación en un campeonato de altísimo nivel, consiguiendo una buena sexta posición final en la categoría infantil, y un undécimo puesto en cadete de entre un total de 36 clubs.

Además, el equipo infantil femenino formado por Xiana Pérez, Xana Puente, Amelia Santos y Marina Abella conseguía la medalla de bronce en el relevo 4x25 arrastre, y el equipo masculino de Cibrán Ferrín, Xoán Fuentes, Mateo Santos y Pablo González sumaba otro bronce en el relevo de 4x50 combinado.

Raúl Varela fue octavo en 200 obstáculos cadete y Mateo y Cibrán fueron decimosexto y decimonoveno, respectivamente, en los 100 obstáculos infantil. En la prueba de 50 arrastre cadete, Vera conseguía ser novena, Martina 24ª, e Iria 31ª, mientras que en la masculina Mauro finalizaba de 26ª. En la categoría infantil, buena decimocuarta posición para Marina, y Xiana fue 24ª.

En los 100 aletas cadete, Vera finalizaba 16ª, Sara 22ª y Martina 26ª. En infantil, Mateo logró una trabajada novena posición. En los 100 combinada cadete, Vera finalizaba en 23ª posición. Por último, en la prueba 100 socorrista infantil, muy buen décimo puesto de Xoán, mientras que Mateo finalizaba 23º. En femenino, Marina era 19ª, y en los 200 supersocorrista cadete Raúl sellaba la séptima posición.