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+Deportes

Cabo de Cruz y Puebla dominan en el Campeonato Provincial de Bateles

María Caldas
31/03/2026 19:30
puebla
La competición en A Pobra
Cedida
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A Pobra do Caramiñal acogió el III Campeonato Provincial de Bateles, en el que el Club de Remo Cabo de Cruz y el Puebla fueron protagonistas en los podios de las distintas categorías. 

Por un lado, en cadete femenino, Cabo fue primero, seguido de Puebla y del Remo Boiro, que ocupó la tercera posición. En el lado masculino, los locales consiguieron la medalla de plata, mientras que Cabo fue tercero.

En juvenil femenino, las palistas de Cabo de Cruz se subieron a lo más alto del podio, posición que repitieron en el masculino, con una segunda plaza para Rianxo y una quinta para el Puebla. En Sub 23 femenino, las boirenses volvieron a dominar, y en masculino, repitieron primer puesto, con una plata para el Puebla y un bronce para el Náutico de Riveira. 

Por otro lado, en el alevín femenino, las ribeirenses fueron segundas. Cabo ocupó el tercer puesto, Rianxo el cuarto y Puebla, el quinto. En el lado masculino Cabo fue segundo, Puebla tercero, cuarto Rianxo, y sexto Náutico de Riveira.

En infantil femenino Cabo de Cruz volvió a la primera posición, y el Puebla fue quinto. En el lado masculino, el cuadro boirense repitió oro, seguido del Club de Remo Boiro, que fue segundo, y el Puebla fue quinto. En categoría absoluta masculino, Cabo de Cruz logró el primer puesto.

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