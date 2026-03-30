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+Deportes

Roi Bouzas formará parte del equipo gallego para la próxima Copa de España

El gimnasta del Biqueira pasó el control en la modalidad con aro

María Caldas
30/03/2026 17:30
roi
Roi Bouzas durante el control
Cedida
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El Club de Gimnasia Rítmica Biqueira está de enhorabuena. Su gimnasta Roi Bouzas formará parte de la selección gallega por tercer año consecutivo, siendo uno de los deportistas que disputará la próxima Copa de España.

La entidad grovense se desplazó con Roi Bouzas al control para la Copa de España, que se celebrará en Santander. Así, el deportista del club Biqueira consiguió clasificarse en la modalidad con aro para seguir acudiendo a la cita nacional.

Roi Bouzas acudirá a la cita con Hernan Sio, del Club Ximnasia Porriño, que representará la pelota y la cinta, y con el que el deportista del Biqueira también hace conjunto que recientemente y ha ascendido a primera categoría.

Por otro lado, también compondrán este equipo Jose Vázquez, en la modalidad con mazas, del Club Ximnasia Pavillón de Ourense, y, por último, Unai Sánchez, del Club Maniotas, que será el encargado de la modalidad con cuerdas

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