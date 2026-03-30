El Judo Club Senín destaca en las citas autonómicas y nacionales

El entrenador Andrés Senín junto con Mateo Salgado, que se colgó la medalla de bronce Cedida

El judo club Senin–Centro Deportivo Ikigai firmó un destacado fin de semana competitivo con presencia en dos importantes citas del calendario autonómico y nacional.

Por un lado, el equipo se desplazó hasta Marín para participar en el Campeonato Gallego Cadete, donde compitieron cuatro deportistas del club. David no logró superar su primer combate, quedándose sin opciones de repesca.

Por su parte, Jesús y Carlos rozaron el podio tras caer en la lucha por la medalla de bronce, finalizando ambos en una meritoria quinta posición. La gran alegría de la jornada llegó de la mano de Mateo Salgado, quien realizó una excelente competición que le permitió colgarse la medalla de bronce.

Ya el domingo, la acción se trasladó a Langreo, donde Ana Ferro representó al club en el Campeonato de España de lucha femenina. La deportista volvió a demostrar su gran nivel al proclamarse, una vez más, campeona de España en la categoría Sub 23, reafirmando su posición como una de las referencias nacionales en su disciplina.

Desde el club valoran muy positivamente los resultados obtenidos en las competiciones, destacando el esfuerzo, la progresión y el compromiso de todos sus deportistas en un fin de semana exigente y de alto nivel competitivo.