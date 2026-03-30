El Inelsa Asmubal cede ante el BM Sanse en un apretado enfrentamiento

El equipo meañés cae hasta la octava plaza de la clasificación de División de Honor Plata MONICA VILA

El Inelsa Solar Asmubal Meaño no pudo sumar una victoria en casa ante el Segura e Hijos Balonmano Sanse. Las de Juan Costas cedieron por un 32-38 en un encuentro en el que Claudia Vera fue sin duda la mejor sobre la pista, con una enorme capacidad para manejar la presión y anotando varios goles decisivos, así como manteniendo un óptimo nivel defensivo que ayudó a mantener cerradas las líneas de pase a las rivales.

La primera parte comenzó con un ritmo frenético, donde el Inelsa Asmubal tomó rápidamente la iniciativa con goles desde el centro. Sin embargo, las visitantes no tardaron en reaccionar, logrando empatar el encuentro y después tomar una ventaja significativa tras una serie de goles por parte de Alba Fidalgo y María Higuero.

Los lanzamientos fueron precisos desde los seis metros centrales, y es que sendos combinados tenían claro cuál debía de ser su estrategia ofensiva para desmontar las líneas defensivas del rival.

A medida que avanzaba el primer tiempo, Sanse se mostraba más efectivo en sus tiros, sobre todo a través de la figura de María Higuero. Así, al final del primer tiempo, las visitantes lideraban en Coirón con un marcador favorable de 18-22.

Tras el descanso, Juan Costas realizó ajustes técnicos para intentar aumentar la presión defensiva, mientras que buscaban acercarse en el electrónico a través de Claudia.

A pesar de los esfuerzos iniciales, unas rápidas transiciones ofensivas por parte de las visitantes volvían a poner al Sanse por delante. Irene Ríos fue clave bajo palos, deteniendo varios tiros del Asmubal que le habrían otorgado el control del partido. Con el final acercándose, el Sanse se aseguró la victoria por un 32-38 que baja a las de Juan Costas hasta la octava posición de la tabla clasificatoria.

La final four juvenil

Por el combinado meañés, las jugadores juveniles disputaron la final four de la Liga Oro, que se desarrolló en Tui durante el pasado fin de semana en el Pabellón de los Deportes de la mencionada localidad.

En las semifinales, el Tecnelsa Asmubal Meaño cayó derrotado por 31-28 ante el Escayolas Miguel Santos Balonmano Cangas, en un enfrentamiento en el que Raquel Muñíz volvió a ser la estrella del equipo juvenil anotando ocho goles, mientras que por el lado del Cangas destacó Leire Brun con 12 goles.

Ya en la final, las meañesas volvieron a ceder con un ajustado resultado de 33-28 ante el Sar Rodavigo. Alba Domínguez y Claudia Vera fueron las figuras principales del Asmubal Meaño, que vio cómo Porriño se llevaba la victoria.