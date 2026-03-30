Alejandro Leiro suma un bronce en el Nacional

A la derecha, Alejandro Leiro Cedida

El cambadés Alejandro Leiro sigue sumando hitos a su medallero. En esta ocasión, el joven participó en el Campeonato de España Sub 15 de Lucha Olímpica, así como en Lucha Grecorromana Sub 17, celebrado en el Palacio de los Deportes Juan Carlos Beiro, en Asturias.

Así, el deportista cambadés se hizo con la medalla de bronce en Sub 15 de lucha olímpica y en logró una trabajada cuarta posición en Sub 17 de grecorromana. Leiro no pudo participar en el Campeonato Gallego celebrado en Marín, ya que coincidió con el Campeonato de España de Lucha