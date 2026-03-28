Os Ingleses hace historia y consigue el ascenso a División de Honor B

El equipo alzó en volandas a la presidenta Gonzalo Salgado

Os Ingleses culmina una temporada sublime con el ascenso a División de Honor B, por lo que la temporada que viene jugarán en una liga nacional, midiéndose a cuadros de Asturias y Castilla y León. El equipo de David Lema venció por 46-28 en la vuelta de la fase de ascenso al Kaleido Vigo.

La entidad vilagarciana culmina así una campaña en la que se proclamaron campeones de liga. Así, los locales aprovecharon la superioridad en melé para evitar los ataques del cuadro vigués, que a pesar de que intentó recortar distancias en los últimos minutos, la defensa vilagarciana impidió que el resultado fuese más ajustado.

La celebración en Vilagarcía Gonzalo Salgado

Asimismo, Os Ingleses contó con el apoyo de una incansable afición que se desplazó hasta el Manuel Jiménez para alentar al equipo dirigido por David Lema, quien se mostró muy emocionado al final del enfrentamiento con el que se consagra el trabajo de los últimos años en la base del club.

“Llevamos muchos años trabajando con poco y en silencio, y es una alegría increíble. Los jugadores lo dan todo y eso es muy difícil de ver”, dice Lema.

Los locales fueron superiores Gonzalo Salgado

“Vamos a tener que tocar muchas puertas, porque vamos a necesitar mucha ayuda. Es un reto, y este partido fue de lo mejor de la temporada, con la tensión justa”, señala el entrenador de Os Ingleses.