Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Os Ingleses hace historia y consigue el ascenso a División de Honor B

Los de Lema ganaron por un 46-28 en la vuelta al Kaleido Vigo

María Caldas
28/03/2026 20:57
rugby
El equipo alzó en volandas a la presidenta
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Os Ingleses culmina una temporada sublime con el ascenso a División de Honor B, por lo que la temporada que viene jugarán en una liga nacional, midiéndose a cuadros de Asturias y Castilla y León. El equipo de David Lema venció por 46-28 en la vuelta de la fase de ascenso al Kaleido Vigo. 

La entidad vilagarciana culmina así una campaña en la que se proclamaron campeones de liga. Así, los locales aprovecharon la superioridad en melé para evitar los ataques del cuadro vigués, que a pesar de que intentó recortar distancias en los últimos minutos, la defensa vilagarciana impidió que el resultado fuese más ajustado.

rugby
La celebración en Vilagarcía
Gonzalo Salgado

Asimismo, Os Ingleses contó con el apoyo de una incansable afición que se desplazó hasta el Manuel Jiménez para alentar al equipo dirigido por David Lema, quien se mostró muy emocionado al final del enfrentamiento con el que se consagra el trabajo de los últimos años en la base del club.

 “Llevamos muchos años trabajando con poco y en silencio, y es una alegría increíble. Los jugadores lo dan todo y eso es muy difícil de ver”, dice Lema.

rugby
Los locales fueron superiores
Gonzalo Salgado

“Vamos a tener que tocar muchas puertas, porque vamos a necesitar mucha ayuda. Es un reto, y este partido fue de lo mejor de la temporada, con la tensión justa”, señala el entrenador de Os Ingleses.

rugby
El equipo se volcó con la afición
Gonzalo Salgado
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina